【歐洲風情】意國遊客阿爾巴尼亞食霸王餐 總理付款補償

據外媒報導，一群意大利遊客在阿爾巴尼亞食霸王餐，成為兩國熱話。閉路電視清楚拍到，4名意大利遊客在阿爾巴尼亞貝拉特市（Berat）從餐後，沒有付款便離開。

阿爾巴尼亞總理埃迪·拉馬（Edi Rama）在訪問該國期間提到了這件事，引起廣泛關注。

據他告訴《拉斯塔馬報》稱，她回應道讓她的大使去支付這群白癡的帳單。

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房地美首席經濟學家Sam Khater表示：經濟繼續好於預期，10年期國債收益率上升，這導致房貸利率上升。需求受到可負擔性壓力的影響，但低庫存仍是住宅銷售停滯的根本原因。

平均房貸利率基於房地美從全國各地數千家貸款人收到的房貸申請，調查僅包括付20%首付並具有良好信用的借款人。

30年期固定利率貸款的平均利率上升與10年期國債收益率的趨勢相呼應，最近達到自2007年夏季以來的最高水平。

國債收益率上升是因為投資者對聯儲局周三公布的會議紀錄做出反應，會議紀錄顯示聯儲局成員擔心，通脹將在較高水平持續時間超出預期，房地產研究公司Keeping Current Matters的首席經濟學家George Ratiu表示：經歷了3年的疫情，經濟繼續擴張，得益於穩定的消費支出和企業投資。對大多數美國人來說，經濟增長意味著就業穩定和更高的人工。強勁的工資增長令聯儲局仍然持鷹派立場。

雖然聯儲局並不直接左右借款人支付的房貸利率，但其行動會對其產生影響。房貸利率往往與10年期美國國債收益率相關，後者受到市場對聯儲局行動的預期、實際行動和投資者反應的影響。當國債收益率上升時，房貸利率也會上升；當國債收益率下降時，房貸利率往往會跟隨下降。

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