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【加密貨幣】BlockFi開放部分客戶提款 暫不包括香港用戶

環球政經 15:17 2023/08/20

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已破產加密貨幣借貸平台BlockFi在法院命令下，開放符合資格的美國用戶提款。公司在去年11月申請破產時停止了客戶的提款，但後來向法院申請授權以歸還用戶資金。

BlockFi在8月17日的一份公告中表示，在根據破產法院的命令之下，它已經開放符合條件的美國用戶的錢包進行提款。該借貸公司表示，這些提款並不包括許多由國際用戶控制的錢包，包括香港用戶，但法律程序仍在進行中。

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BlockFi是2022年在美國申請破產保護的眾多加密貨幣公司之一，還包括FTX、Celsius Network和Voyager Digital。該借貸平台在2022年11月停止了客戶的提款，但在12月份提出文件以歸還用戶資金。

根據8月16日提交的法院命令，美國新澤西州破產法院給予了BlockFi首次開放提款的法律授權，經過9個月的時間。許多用戶已經報告，能夠存取他們的資金，但美國以外的用戶仍然不符合條件。

BlockFi在8月2日報告稱，破產法院已有條件地批准了其重組計劃，並計劃優先從Alameda Research、FTX、Three Arrows Capital、Emergent和Core Scientific等公司中恢復資金。該借貸公司還面臨美國證監會（SEC）的3,000萬美元罰款，SEC表示將推遲收取罰款，直到BlockFi的用戶得到償還為止。

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撰文 : 龍瑞成

美元 美國 借貸 經濟 美股 虛擬貨幣

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