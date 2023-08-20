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【自然災害】夏威夷山火肆虐 科技巨頭紛紛捐款援助

環球政經 15:13 2023/08/20

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在夏威夷的野火肆虐之下，已經購買了夏威夷大片土地的科技巨頭億萬富翁們紛紛捐款，協助重建受災的拉哈伊納鎮。

亞馬遜（AMZN）創辦人Jeff Bezos、Salesforce（CRM）CEO Marc Benioff、Meta（META）CEO Mark Zuckerberg、Oracle（ORCL）聯合創辦人Larry Ellison和PayPal（PYPL）聯合創辦人Peter Thiel都支付了8至9位數美元，購買夏威夷的土地和房產。

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據報導，Jeff Bezos以7,800萬美元的價格購得了夏威夷茂宜島島上一個佔地14英畝的豪宅，他的未婚妻最近的Instagram中表示，貝索斯承諾創建一個1億美元的基金，以幫助該島恢復重建。

朱克伯格的妻子Priscilla Chan在Facebook上宣布，他們夫婦將捐贈一筆未具體說明的款項。

夏威夷社區基金會還收到了由eBay（EBAY）創始人Pierre Omidyar捐贈的50萬美元，彭博社估計他的身價為93.6億美元。

夏威夷是極受富豪歡迎的渡假聖地，大批富豪在此買地建屋，甚至與當地人出現糾紛，Mark Zuckerberg曾起訴當地部分原住民地主，要求他們出售土地予他建屋，最後他撤銷訴訟。

總體而言，這些科技億萬富翁的捐款將有助於重建夏威夷的受災地區，幫助當地社區恢復和重建。

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撰文 : 龍瑞成

基金 富豪 山火 貝索斯 經濟 朱克伯格 豪宅 夏威夷

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