美通用汽車子企自動車隊暫減半 捲多宗交通意外受查

美國加州車輛局（DMV）透露，受近來涉及通用汽車（General Motor）旗下子公司車企Cruise的自動駕駛車輛交通意外增加，要求公司暫停一半車隊車輛運作，直至調查完成。

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涉事車隊為Cruise在加州三藩市推出的robotaxi﹑收費自動駕駛的士服務。據悉，多架robotaxi於上周曾多次在路口無故停駛，導致釀成交通意外。

DMV聲明表示，密切關注涉及Cruise自動駕駛車輛的意外，正與企業及執法部門聯絡，查明意外實情。DMV亦要求Cruise，立即減少正在運作的自動駕駛的士數量一半，直至調查完成及企業採取正確行動保障路面安全。

DMV指Cruise已同意限制日間在路上行駛的robotaxi數量低於50輛，傍晚工作的robotaxi亦少於150部。Cruise曾指8月時晚上約300架robotaxi投入服務，日間則有100架。

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Cruise三藩市總經理迪特拉里希（Greg Dietrerich）上周五（18日）發文，指上周四（17日）Cruise車輛涉及的交通意外由不同原因導致，包括現場路口建築阻擋視野及消防車用錯車道「闖紅燈」等。

迪特拉里希表明，將繼續與三藩市EMV人員及監管機構合作，降低未來發生同類事故的可能。

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責任編輯：吳漢培