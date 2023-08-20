  • 31°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美通用汽車子企自動車隊暫減半 捲多宗交通意外受查

環球社會熱點 14:48 2023/08/20

分享：

分享：

美國加州車輛局（DMV）透露，受近來涉及通用汽車（General Motor）旗下子公司車企Cruise的自動駕駛車輛交通意外增加，要求公司暫停一半車隊車輛運作，直至調查完成。

美三藩市94億CBD項目停工 因市況差難覓租戶 【下一頁】

涉事車隊為Cruise在加州三藩市推出的robotaxi﹑收費自動駕駛的士服務。據悉，多架robotaxi於上周曾多次在路口無故停駛，導致釀成交通意外。

DMV聲明表示，密切關注涉及Cruise自動駕駛車輛的意外，正與企業及執法部門聯絡，查明意外實情。DMV亦要求Cruise，立即減少正在運作的自動駕駛的士數量一半，直至調查完成及企業採取正確行動保障路面安全。

DMV指Cruise已同意限制日間在路上行駛的robotaxi數量低於50輛，傍晚工作的robotaxi亦少於150部。Cruise曾指8月時晚上約300架robotaxi投入服務，日間則有100架。

美日韓領袖設3方熱線 拜登重申會談非針對中國 【下一頁】

Cruise三藩市總經理迪特拉里希（Greg Dietrerich）上周五（18日）發文，指上周四（17日）Cruise車輛涉及的交通意外由不同原因導致，包括現場路口建築阻擋視野及消防車用錯車道「闖紅燈」等。

迪特拉里希表明，將繼續與三藩市EMV人員及監管機構合作，降低未來發生同類事故的可能。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

荷里活男星新戲惹爭議 套假鼻演猶太音樂大師
2023/08/19
荷里活男星新戲惹爭議 套假鼻演猶太音樂大師
Britney Spears婚變 丈夫入稟要求離婚（第二版）
2023/08/18
Britney Spears婚變 丈夫入稟要求離婚（第二版）
洛杉磯75歲婦提款後遇劫 反抗竟遭匪徒當街拖行（有片）
2023/08/17
洛杉磯75歲婦提款後遇劫 反抗竟遭匪徒當街拖行（有片）
夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災
2023/08/17
夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災
社交平台X拖慢部分網站連結5秒 皆為馬斯克不滿對象
2023/08/16
社交平台X拖慢部分網站連結5秒 皆為馬斯克不滿對象

你可能感興趣

荷里活男星新戲惹爭議 套假鼻演猶太音樂大師
08:05 2023/08/19
荷里活男星新戲惹爭議 套假鼻演猶太音樂大師
Britney Spears婚變 丈夫入稟要求離婚（第二版）
11:04 2023/08/18
Britney Spears婚變 丈夫入稟要求離婚（第二版）
洛杉磯75歲婦提款後遇劫 反抗竟遭匪徒當街拖行（有片）
18:05 2023/08/17
洛杉磯75歲婦提款後遇劫 反抗竟遭匪徒當街拖行（有片）
交通事故 汽車 美國 三藩市 自動駕駛 加利福尼亞 通用汽車（General Motors，美：GM）

上一篇文章

【俄烏戰爭】烏北古城遭俄轟炸釀7死 澤連斯基首訪瑞典尋軍援（持續更新）

下一篇文章

意國旅客阿爾巴尼亞食霸王餐 梅洛尼怒斥「白痴」兼幫找數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄書
【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄書
紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流
紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款