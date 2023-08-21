【中秋節商機】市民願花700上月餅烘焙班　餽贈親友表心意

很快就到中秋節，除了花錢購買月餅饋贈親友，可有想過親手製作？有市民表示，每年都會花約700元參加月餅烘焙班，不但可以享受親時光，親友收到製品又會興奮打卡，無論做的和收的都倍感高興！

從事租務及物管工作的Sharon（下圖）經常都上烘焙班，平時會學做蛋糕，中秋節則上月餅班，「我自己都會做Tiramisu或芝士蛋糕等，上課是為了學有設計的造型蛋糕或月餅，送給親人更有驚喜。」

Sharon說很享受上課的過程，老師教得細心，朋友收到成品又會開心打卡，她有時更會上親子班，和8歲的女兒熹熹一起玩，享受親子時光，「今年參加了兩個月餅班，由600至800元左右，親手做的月餅會送給女兒的同學，另外亦會在中秋聚會時和朋友一起享用。」

從事公關工作的Denise自稱是地獄廚神，但每年中秋節都會花約700元參加月餅製作班，「我本身不吃月餅，但家中的老人家卻很喜歡，尤其是傳統的口味，如鹹蛋蓮蓉、五仁月餅等，所以每年除會買給他們外，也會自己與朋友柴娃娃一同參加月餅班」，她覺得很好玩之餘，亦可以聊表心意。

月餅班可宏揚中華文化

奇華營業及市場部副總監鄭淑萍（Phoebe，下圖）稱，奇華工作坊於2018年開設月餅烘焙班，現時只佔中秋生意額的5%，雖然佔比不大，但奇華仍然每年舉辦，「因為中秋節是中國傳統大節日，希望能透過工作坊讓大眾認識中國傳統手藝，具有傳承作用，此外亦希望客人可以親身感受做餅過程，加入自己的心意，與家人一同分享。」

Phoebe表示，他們通常於中秋前3個月開始宣傳，「像今年是9月尾中秋節，我們的月餅銷售及月餅烘焙班大概都會於6月尾開展宣傳」，她解說，因為品牌除做本地人生意，也有不少遊客購買，故此遊客區及機場會率先推出月餅，「而且公司客都會很早計劃送禮，故此要及早宣傳。」

奇華工作坊每年約推出100班月餅烘焙課程，當中包括傳統月餅及新派月餅，「我們每年都會與一個卡通人物合作，像今年適逢迪士尼100周年，我們會做米奇老鼠月餅課程，配以士多啤梨乳酪奶黃及香橙乳酪奶黃餡料；至於傳統月餅班則有蓮蓉及豆沙等，學員可以在月餅印上英文字母，例如是家人的姓氏，送給親友。」

截至8月中，奇華今年的月餅班已有8至9成滿，與疫下報名率相若，「疫下大家不能出門，會找活動玩；今年則是疫後首個中秋，不少人都與家人朋友相聚，所以會有新客來報名。」他們的月餅班由660至690元不等，以親子客人最多，其他還有閨蜜及情侶來學習，「不同節日，如中秋、聖誕、新年的課程反應都特別熱烈。」

▲ 學員可以在月餅印上英文字母，更顯心思。

冰皮月餅造型變化多

烹飪學校Miss Sweety Bakery於2014年創立，聯合創辦人吳嘉兒（Karrie，下圖）因為對烘焙有興趣，與拍檔共同創業，「開業時只接定單供貨，4、5年後開始教班」，他們主要做一些高原創性的造型蛋糕，包括原隻燒豬蛋糕、火鍋蛋糕、星球蛋糕等，此外節日也會推出主題烹飪班，如聖誕節馬卡龍、薑餅屋，又或情人節及農曆年的湯丸，他們又推出中秋月餅班，有單人班（580元）及2人班（730元），做完可以拿走8個月餅，「當中以中秋、聖誕及賀年班最受歡迎，因為有較長的假期，多了親子客。」

今年他們共開40班中秋月餅班，每班10人，雖然今年9月尾才是中秋節，但現時正值暑假，8月頭剛推出課程十多日，已有幾班爆滿，整體收生率達30%。Miss Sweety Bakery推出的是冰皮月餅班，可以做不同顏色及造型，較多變化，「今年我們推出花語、角落生物及寵物小精靈等造型，前者較受20至30歲的年輕女性歡迎，後兩者則能吸引親子客。」Karrie表示，因為中秋課程較多客人，所以他們會在社交平台提高宣傳費，現時有3成客人是熟客，另外7成是新客。

▲ 角落生物造型冰皮月餅，很受親子客人歡迎。

本報記者：曾海倫

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