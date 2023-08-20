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【國際經濟】阿根廷領先總統候選人：若勝出將關閉央行

環球政經 06:30 2023/08/20

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阿根廷領先的總統候選人Javier Milei承諾，如果他贏得10月的總統選舉，將關閉該國的中央銀行，同時表示他將盡一切努力避免主權債務違約。

Milei是激進的自由派，他在上周日的初選中意外當選，引發了市場動盪。他近日接受傳媒訪問時指出，他將調整政府財政政策，將提升阿根廷的聲譽和信用狀況，從而避免違約。

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他計劃通過大幅縮減公共工程、減少部門數量、取消補貼和資本限制來降低支出，這將使國內生產總值在2025年中期前至少減少13%。更極端的是，他還計劃關閉中央銀行，他認為中央銀行「毋須存在」，並將阿根廷的經濟美元化，即使將採用美元為法定貨幣。

在Milei意外在初選之當選後，阿根廷的資產出現了抛售潮，而初選被視為該國總統選舉的風向標，而阿根廷的民意調查結果常常不可靠。而抛售潮迫使政府將阿根廷披索的官方滙率貶值18%。

在他意外當選後首次接受外國媒體採訪中，Milei詳細介紹了他以美元取代阿根廷披索的計劃，以此作為降低通脹率（目前為113%）的方式。

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撰文 : 龍瑞成

美股 中央銀行 GDP 阿根廷 阿根廷披索 通脹 美元

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