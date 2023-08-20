【加密貨幣】投資者失去耐性 短期炒家持貨降至數年低位

研究機構Glassnode指，比特幣投機者現在所持有的比特幣數量，是自歷史最高點以來最少。短期持有者的供應量已經下降到僅剩下256萬粒比特幣，市場現處「疲憊和冷漠」時期。

Glassnode的最新周報《The Week On-Chain》中指，比特幣短期持有者信心減弱。近數個月的比特幣價格平穩，投資者漸漸失去耐性。牛軍仍然無法突破阻力，而賣方剛剛打穿支持，周日中午12時見25800美元。

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Glassnode將短期持有者定義為持有比特幣不超過155天的投資者，短期持有者平均持貨成本目前為28,600美元。

相比之下，長期持有者平均持貨成本，反映最堅定持幣人的平均購買價格，則低得多，為20,300美元。Glassnode評論道：這兩個數字表明，許多近期買家的購買價格相對較高。

他們推斷：從宏觀層面上看，這種供應分布在過去的熊市恢復期間與類似時期相似。短期持有者控制的比特幣供應量已經下降，而長期持有者現在控制的比特幣比以往任何時候都多。

「我們注意到，長期持有者持有的供應量繼續增加，達到了1,460萬粒比特幣的歷史新高。相反，短期持有者的供應量已經下降至256萬粒的多年低點。短期持有者上次在市場上佔有如此少的份額是在2021年10月，就在比特幣價格達到歷史最高點69,000美元之前。」

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