  • 29°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】投資者失去耐性 短期炒家持貨降至數年低位

環球政經 06:30 2023/08/20

分享：

分享：

研究機構Glassnode指，比特幣投機者現在所持有的比特幣數量，是自歷史最高點以來最少。短期持有者的供應量已經下降到僅剩下256萬粒比特幣，市場現處「疲憊和冷漠」時期。

Glassnode的最新周報《The Week On-Chain》中指，比特幣短期持有者信心減弱。近數個月的比特幣價格平穩，投資者漸漸失去耐性。牛軍仍然無法突破阻力，而賣方剛剛打穿支持，周日中午12時見25800美元。

點擊圖片放大
+5
+4

Glassnode將短期持有者定義為持有比特幣不超過155天的投資者，短期持有者平均持貨成本目前為28,600美元。

相比之下，長期持有者平均持貨成本，反映最堅定持幣人的平均購買價格，則低得多，為20,300美元。Glassnode評論道：這兩個數字表明，許多近期買家的購買價格相對較高。

他們推斷：從宏觀層面上看，這種供應分布在過去的熊市恢復期間與類似時期相似。短期持有者控制的比特幣供應量已經下降，而長期持有者現在控制的比特幣比以往任何時候都多。

「我們注意到，長期持有者持有的供應量繼續增加，達到了1,460萬粒比特幣的歷史新高。相反，短期持有者的供應量已經下降至256萬粒的多年低點。短期持有者上次在市場上佔有如此少的份額是在2021年10月，就在比特幣價格達到歷史最高點69,000美元之前。」

 

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

經濟 虛擬貨幣 美股 比特幣 美元

上一篇文章

【國際經濟】阿根廷領先總統候選人：若勝出將關閉央行

下一篇文章

【加密貨幣】Ledger與PayPal合作 建交易平台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 !
【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 !
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【隧道收費】三隧8月2日實施633固定收費方案 西隧收60 紅隧、東隧收30
【隧道收費】三隧8月2日實施633固定收費方案 西隧收60 紅隧、東隧收30
【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）
【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款