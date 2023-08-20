  • 29°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】Ledger與PayPal合作 建交易平台

環球政經 06:16 2023/08/20

分享：

分享：

加密貨幣硬體錢包製造商Ledger與支付巨頭PayPal （PYPL）合作，允許美國用戶通過其Ledger Live應用程式使用PayPal帳戶購買加密貨幣。

Ledger Live允許用戶使用法定貨幣購買加密貨幣，並將之直接存入硬體錢包。通過與PayPal的整合，用戶現在可以將其PayPal帳戶連接到應用程式中，毋須額外驗證。

點擊圖片放大
+5
+4

Ledger CEO Pascal Gaithier表示：我們將Ledger的嚴格安全性，與PayPal在保護支付技術方面的領先地位結合，建立用戶加密交易的無縫平台。Ledger致力於簡化加密世界，而PayPal致力於使資金流動盡可能簡單、可靠和負擔得起。

目前，Ledger Live在美國提供4種加密貨幣，包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、比特幣現金（BCH）和萊特幣（LTC）。這一宣布標誌，PayPal又一次推動加密貨幣生態發展，以及公司對行業前景的信心。

這家支付巨頭本月早些時候，宣布推出自己的穩定幣PayPal USD（PYUSD），旨在促進數字支付的增長。

 

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

美股 電子支付 虛擬貨幣 經濟 PayPal 美國

上一篇文章

【加密貨幣】投資者失去耐性 短期炒家持貨降至數年低位

下一篇文章

湯文亮：愈多人賣樓 租盤愈少
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 !
【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 !
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【隧道收費】三隧8月2日實施633固定收費方案 西隧收60 紅隧、東隧收30
【隧道收費】三隧8月2日實施633固定收費方案 西隧收60 紅隧、東隧收30
【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）
【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款