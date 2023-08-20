【加密貨幣】Ledger與PayPal合作 建交易平台

加密貨幣硬體錢包製造商Ledger與支付巨頭PayPal （PYPL）合作，允許美國用戶通過其Ledger Live應用程式使用PayPal帳戶購買加密貨幣。

Ledger Live允許用戶使用法定貨幣購買加密貨幣，並將之直接存入硬體錢包。通過與PayPal的整合，用戶現在可以將其PayPal帳戶連接到應用程式中，毋須額外驗證。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Ledger CEO Pascal Gaithier表示：我們將Ledger的嚴格安全性，與PayPal在保護支付技術方面的領先地位結合，建立用戶加密交易的無縫平台。Ledger致力於簡化加密世界，而PayPal致力於使資金流動盡可能簡單、可靠和負擔得起。

目前，Ledger Live在美國提供4種加密貨幣，包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、比特幣現金（BCH）和萊特幣（LTC）。這一宣布標誌，PayPal又一次推動加密貨幣生態發展，以及公司對行業前景的信心。

這家支付巨頭本月早些時候，宣布推出自己的穩定幣PayPal USD（PYUSD），旨在促進數字支付的增長。

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機