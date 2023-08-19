【宏觀數據】商務部：首7月實際使用外資金額跌4%至7,667.1億 法國對華投資增長2.1倍

商務部發布數據顯示，今年1至7月，全國實際使用外資金額7,667.1億元（人民幣，下同），按年下降4%；折合1,118億美元，下降9.8%。全國新設立外商投資企業28406家，增長34%。

從行業看，製造業實際使用外資金額1,968.5億元，增長0.1%。高技術產業實際使用外資增長3.8%，其中高技術制造業增長25.3%。

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從來源地看，法國、英國、加拿大、瑞士實際對華投資分別增長213.7%、159.9%、113.3%和61.2%（含通過自由港投資數據）。

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記者：李兆明