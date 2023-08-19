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【快手業績前膽】快手8.22公布次季業績　券商料廣告復甦理想、電商GMV擴大

股市 17:09 2023/08/19

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【快手業績前膽】快手8.22公布次季業績　券商料廣告復甦理想、電商GMV擴大

快手科技 （01024） 即將周二（22日）公佈次季業績，由於快手上月底已發盈喜，預期中期淨利潤不低於5.6億元（人民幣，下同），市場料對應次季淨利潤約14億元，扭轉去年同期蝕32億元的情況，預計快手上季廣告復甦理想，電商GMV （商品交易總額）繼續擴大。

快手預告上半年扭虧為盈賺逾5.6億人幣，期內用戶規模增長及變現策略推動收入，詳情可看【下一頁】

交銀國際：廣告變現效率改善或好於預期

交銀國際月初發表報告，預計快手次季廣告收入按年增28%，主要受惠商業化基建和營銷工具完善優化商家投放體驗、帶動中小商家提升廣告投放意願，廣告變現效率改善或好於預期。交銀國際又料，快手上季GMV約2570億元，按年增34%，主要受用戶增長及新品牌入駐，同時短視頻及貨架電商拓展貢獻增量。

交銀國際預計，考慮更高毛利率的電商及廣告收入增長有望好於預期，或帶動次季毛利率改善超過該行預期的47%，料次季經調整淨利率可能達8%，納入盈喜數字，估算上季經調整淨利潤或為23億元。

高盛：快手或上調全年淨利潤指引

高盛今月初發表報告，稱快手盈喜後，料其次季列賬淨利潤約14億元，好過該行及市場預期的1.1億及1.6億元；對應次季經調整淨利約24億元，同樣勝預期；經調整利潤率料達9%，高過該行及市場預期的5%。

高盛預計，快手或明顯上調全年淨利潤指引，認為下半年淨利潤率預測仍有上調空間。高盛認為，受惠電商廣告增長帶來營運槓桿，可以抵銷直播收入疲軟所帶來壓力，預計快手下半年利潤率維持相若按年增速。

招商證券：川流計劃及全域經營戰略完善電商生態

招商證券認為，受惠電商業務，以及由電商驅動的內循環廣告增長，預計快手次季收入爲272.1億，按年增長25.5%。同時受益於川流計劃（商家可通過達人分銷產品至定位客戶群）和全域經營戰略（即品牌在自家直播間賣自家產品及分銷），平台電商生態不斷完善。

招商證券認為，各項業務增長強勁利，且利潤擴張明顯，疊加管理層調整結束，上調23至25年經調整淨利潤至39.6億、133.1億及230.6億元，持續看好公司作爲短視頻稀缺龍頭的商業化能力及降本增效的能力。

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責任編輯：李哲毅

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