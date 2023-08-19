【宏觀數據】商業銀行次季不良貸款餘額3.2萬億 不良貸款率1.62% 基本持平

國家金融監督管理總局發布最新數據顯示，第二季中國商業銀行不良貸款餘額3.2萬億元（人民幣，下同），較上季末增加831億元；商業銀行不良貸款率為1.62%，較上季末基本持平。

季內商業銀行信貸資產質量基本穩定，流動性水平保持穩健。數據顯示，第二季末，商業銀行正常貸款餘額193.8萬億元，其中正常類貸款餘額189.5萬億元；商業銀行流動性覆蓋率為150.86%，較上季末上升1.4個百分點。

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服務實體經濟方面，第二季末銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額67.1萬億元，其中單戶授信總額1,000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額27.4萬億元，同比增長25.7%。保障性安居工程貸款餘額6.5萬億元。

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記者：李兆明