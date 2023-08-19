▲ 【新股IPO】遊戲商中旭未來再遞上市申請 旗下遊戲廣告曾造就張家輝「我系渣渣輝」經典

內地遊戲商中旭未來（ZX Inc.）再向港交所提交IPO招股書，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人，中旭未來曾推出「貪玩品牌」遊戲，包括《藍月傳奇》（又名《貪玩藍月》）、《原始傳奇》、《熱血合擊》等。中旭未來表示，希望集資加強擴大網絡遊戲發行業，營銷業務以及消費品業務。

雖然港人或對中旭未來較為陌生，但原來中旭未來與香港著名演員張家輝有一段淵源，2017年張家輝代言中旭未來貪玩遊戲《貪玩藍月》時，由於普通話發音不標準，將「張家輝」發音成「渣渣輝」，成為一時熱話。

中旭未來旗下貪玩公司曾乘勝出手，在2018年4月申請註冊「渣渣輝」商標，因遇中國商標局駁回而訴至北京知識產權法院，其後北京知產法院認為，訴爭商標不應獲得註冊，據此駁回貪玩公司訴請。貪玩公司一度上訴至北京市高級人民法院，其後北京市高院駁回，理由為涉嫌「貶低人格，易產生消極負面影響」。不過，中旭未來在2018年另外成立速食品牌渣渣灰（普通話與渣渣輝同音）。

中旭未來首4個月淨利潤2.42億人幣

中旭未來在2020年、2021年及2022年收入分別為28.72億、57.36億及88.17億元（人民幣，下同），淨利潤分別為-13.01億、6.16億及4.92億元。中旭未來今年首4個月收入為24.48億元，淨利潤為2.42億元。

集資用途方面，中旭未來稱，1）約30.0%用於加強及擴大我們的網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；2）約30.0%用於擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略；3）10%用於改善技術基礎設施及提高內部研發能力；4）約10.0%用於支持拓展國外的選定市場及發展海外業務；5）約10.0%用於探索潛在戰略收購機會；6）約10.0%用作運營資金及一般企業用途。

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記者：李哲毅