【中國算力】「2023中國算力大會」展開 工信部：中國算力總規模全球第二

「2023中國算力大會」在寧夏銀川展開，工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍在2023中國算力大會開幕式上表示，截至目前，全國在用數據中心機架總規模超過760萬標准機架，算力總規模達到197EFLOPS（每秒浮點運算次數），位居全球第二。

金壯龍稱，圍繞算力樞紐節點建設了130條幹綫光纜，數據傳輸性能大幅改善。中國算力產業已初具規模，服務器、計算機、智能手機等計算類產品產量全球第一，高端的芯片加速迭代升級。

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他表示，將緊緊圍繞經濟社會發展需求，統籌發展和安全，以智能化、綠色化、融合化為主攻方向，一體推進基礎設施建設，產業技術創新和深度融合應用做強做優做大，算力產業為建設制造強國、網絡強國、數字中國提供有力支撐。

他又指出，其中包含四大重點任務，一是優化基礎設施佈局；二是加快關鍵技術攻關；三是激發融合應用潛力；四是營造開放合作生態。

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記者：李兆明