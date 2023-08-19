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意國旅客阿爾巴尼亞食霸王餐 梅洛尼怒斥「白痴」兼幫找數

環球社會熱點 17:37 2023/08/19

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意大利多名旅客被指在非洲國家阿爾巴尼亞旅行時，在餐廳食「霸王餐」。同在當地訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）知道事件後，據悉怒斥同鄉「白痴」，要求當地意大利大使館善後。

意大利餐廳收170元切餅費 一塊索價8.5 【下一頁】

阿爾巴尼亞中南部城市培拉特（Berat）傳出，數名意大利旅客用膳後無付款離開，引起當地媒體大肆報道。梅洛尼與家人此時正好受阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）邀請，到訪當地數日。

餐廳老闆事後受訪時坦言，今次是第一次遇到客人「食霸王餐」，更指一行4名意大利旅客曾當面稱讚餐廳的食物。

拉馬向意大利媒體La Stampa透露，當梅洛尼聽聞意大利旅客在當地食霸王餐消息後勃然大怒，聲稱她要求駐當地意大利大使前往餐廳，幫那群「白痴」付款。

法南餐廳嫌逾4000元「貼士」太少 侍應追出門要多一倍 【下一頁】

梅洛尼姐夫兼意大利農業部長Francesco Lollobrigida確認，梅洛尼為「走數」意大利旅客埋單。Lollobrigida強調，舉動關乎意大利的國家榮譽，不能讓少部分不誠實個人損害意大利人整體聲譽。

意大利駐阿爾巴尼亞大使館發聲明確認，向餐廳支付80歐元（約682.3港元）。聲明指意大利人尊重規矩，亦會還清債務，希望有關事件不會再次發生。

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責任編輯：吳漢培

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