【前稱Twitter】馬斯克：X平台將刪除用戶封鎖功能

▲ 【前稱Twitter】Elon Musk：X平台將刪除用戶封鎖功能

社交平台X（前稱：Twitter）老闆馬斯克Elon Musk周五（18日）表示，將取消允許用戶屏蔽其他帳戶保護功能，以往X封鎖功能允許用戶限制特定帳戶聯繫他們、查看他們的帖子或關注他們。

馬斯克表示，封鎖（Block）功能被刪除，但仍會保留封鎖私訊功能。他表示，X 將保留靜音功能，可以防止用戶看到指定的帳戶，但與阻止不同的是，它不會提醒其他帳戶該操作。

刪除或限制封鎖功能可能會使 X 與蘋果（Apple，美：AAPL）App Store 和 Alphabet（美：（GOOGL） Google Play 納入的準則發生衝突。蘋果表示，包含用戶生成內容的應用程序必須能夠阻止濫用用戶，Google Play 商店表示，應用程序必須提供內部系統功能，可封鎖用戶生成的內容和用戶。

反欺凌活動人士Monica Lewinsky敦促X ，保留這項確保人們線上安全的關鍵工具，X行政總裁Linda Yaccarino回應貼文稱，「X上用戶的安全是我們的首要任務。我們正在構建比當前封鎖及靜音狀態更好的東西。請隨時提供意見」。

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編輯：李哲毅