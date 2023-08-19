英毒殺初生嬰兒護士罪成 料將囚終身

英國女護士萊比（Lucy Letby）被指控涉嫌毒害及謀殺多名初生嬰兒的案件周五（18日）宣判，裁定謀殺及意圖謀殺罪名成立，可能面臨終身監禁。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

曼徹斯特皇家法院周五裁定，萊比謀殺7名嬰兒及意圖謀殺另外6名嬰兒罪成。受害者家屬在法庭外聞言宣判後表示正義終得申張，但任何裁定亦無法磨滅失去摯親帶來的極度傷痛﹑憤怒及悲傷。

7女4男組成的陪審團形容，萊比的行動屬於「持續多時﹑經過計算及冷血」（persistent, calculated and cold-blooded）。

案件將在下周一（21日）判刑，萊比預料會成為英國史上第3名被判處終身監禁的女性，亦將是英國現存唯一在世的無期徒刑女囚犯。

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英恐怖護士疑似自白曝光 自稱「我係魔鬼」 【下一頁】

33歲的萊比被指於2015年6月至2016年6月間，在任職的徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）初生嬰兒病房殘害多名嬰兒。案情指出，萊比涉嫌蓄意為嬰兒注射空氣﹑強迫嬰兒飲牛奶及用胰島素毒害兩名初生嬰兒等。

警方搜證期間曾發現疑似萊比自白便條，當中她據悉寫上「我係魔鬼，我做的」（I AM EVIL I DID THIS），並表示自己是「故意」殺害嬰兒。

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責任編輯：吳漢培