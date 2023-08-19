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【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%

股樓投資 14:43 2023/08/19

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建銀國際發表報告，指出近期內險股股價走勢疲弱，是由於市場波動以及國內孳息曲線下行所導致。根據近期數據顯示，MSCI中國保險指數從2023年7月底的高位下滑5%，行業仍然在低迷中交易，目前2023預測股價對企業價值比率（P/EV）為0.39倍。

在這種情況下，建銀仍然看好中國太保（02601）作為行業首選，因為其人壽、財險和投資業務表現強勁，評級「跑贏大市」，目標價30元，較上周五（18日）收市價18元，有約67%上升空間。

建銀對內險股評級及目標價

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報告指出，綜合5家上市壽險公司數據，人壽業務保費收入增速從上半年的6.9%增速至首7個月的8.1%，反映7月份按年增長達22%。中國太保7月份的保費收入年同比增長率為10%（上半年為4%）；平安人壽（10%）和新華人壽（7%）保費收入增長率也有所提升，而中國人壽（7%）和中國人保人壽（10%）的保費增長率保持穩定。

7月份財產險業務增長放緩。四家上市財產保險公司的總保費收入在2023年7月份按年持平（6月為8.8%增長），使年初至今的保費收入增長率從上半年的9.3%下降至首7個月的8.2%。其中，眾安財產保險以37%的增長率居首，中國太保財產保險位居第二，增長率為13%，而平安財產保險的增長率僅為4%。

報告指出，投資風險包括：1）監管審查、2）消費需求疲弱及3）長期利率持續走弱。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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上升空間 潛在升幅 保險公司 目標價 中國太保（02601） 大行報告 港股

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