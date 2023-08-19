恒大在美申破產保護 推動債務重組

據彭博（Bloomberg）引述法庭文件報道，中國恒大（03333）周四（17日）依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護。恒大的申請文件中提到香港和開曼群島正在進行重組程序。《破產法》第15章可以讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。有時候國際債務重組交易會在敲定某項交易時要求就《破產法》第15章提交申請。

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恒大本身之外，該集團旗下的發債體景程及關聯企業天基，亦同樣引用同一美國法律章節，提出申請保產保護，三份提請均在當地時間8月17日提交。

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恒大昨午發出公告作出澄清指，由於集團的美元債券受紐約法管轄，因此根據美國法典第15章，向美國法院申請，承認香港和英屬維爾京群島法律體系下的境外債務重組協議安排，這為正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。集團強調，目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。

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恒大目前在香港停牌，停牌前報1.65元。至於恒大系的公司股價下挫，恒大物業 （06666） 全日股價跌9%，收報0.6元，續創上市新低。恒大汽車 （00708） 跌16%，報1.26元。

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編輯：譚翠兒