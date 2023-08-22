【日本核廢水】確認周四排海 岸田重申負責任應對 （第三版）

日本首相岸田文雄在周二（22日）與內閣官員會晤，商討福島核電站的核廢水排放入大海的時間後，宣布將在周四（24日）起開始排放核廢水。

（第三版更新岸田文雄確認排放時間）

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日本政府首相官邸於周二，就福島核廢水排放入大海事宜召開內閣會議，確認周四起排放。針對漁業人士對排放憂慮，政府確認建立支援制度。據共同社報稱，政府為加快報廢核反應堆及重建福島，決定加快排放核廢水入大海。

岸田文雄表示，如天氣和海洋條件沒有問題，預計24日啟動排海。他表示指今後就算需要數十年的較長時間，作為政府將負起責任應對，直到核廢水處置完畢。同時，會議亦擬定加強確認安全性的放射性物質監測，向國內外發布信息。

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岸田文雄周一會見日本全國漁業協同組合聯合會會長坂本雅信，指只要國家仍向海洋排放污染物，就必須安全完成排放。

他表示政府會在未來幾十年內繼續採取必要措施，讓漁民能夠安心繼續謀生計，他更保證負全責。

坂本雅信則表示，漁業反對將核廢水排放入大海的立場不變，認為會損害業界聲譽。

岸田上周五（18日）表示，相信日本已進入決定核廢水排放入海的最後階段，將根據全面考量後作出決定。他希望核廢水排放計劃能夠把對漁民的影響降至最低。

根據東京電力公司7月底數據，福島核電站現時存有約134萬噸已處理的核廢水，已達儲水裝置98%水平。

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責任編輯：吳漢培