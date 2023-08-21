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【日本核廢水】日媒指最快周四排海 周二開會敲定日期 （第二版）

環球社會熱點 18:38 2023/08/21

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日本首相岸田文雄預計將在周二（22日）與內閣官員會晤，商討福島核電站的核廢水排放入大海的時間。日本放送協會（NHK）周一（21日）指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核廢水排放入大海。

（第二版更新NHK消息）

【日本核廢水】料8月底傾倒大海 岸田將晤美韓領袖說明 【下一頁】

岸田文雄周一會見日本全國漁業協同組合聯合會會長坂本雅信，指只要國家仍向海洋排放污染物，就必須安全完成排放。

他表示政府會在未來幾十年內繼續採取必要措施，讓漁民能夠安心繼續謀生計，他更保證負全責。

坂本雅信則表示，漁業反對將核廢水排放入大海的立場不變，認為會損害業界聲譽。

美日韓領袖大衛營會晤 岸田強調核廢水排放期未定 【下一頁】

共同社上周六（19日）引述政府消息人士報稱，岸田會在周二與內閣官員商討，何時排放核廢水入海。消息人士早前透露，日本有意在8月底至9月初排放核廢水入海

岸田上周五（18日）表示，相信日本已進入決定核廢水排放入海的最後階段，將根據全面考量後作出決定。他希望核廢水排放計劃能夠把對漁民的影響降至最低。

根據東京電力公司7月底數據，福島核電站現時存有約134萬噸已處理的核廢水，已達儲水裝置98%水平。

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責任編輯：吳漢培

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