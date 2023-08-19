  • 27°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府:不會揣測油柑頭首置地標書數目 或投標者出價考慮

環球政經 12:13 2023/08/19

分享：

分享：

荃灣油柑頭「港人首次置業」地今日（19日）中午截標,收到1份標書。

政府表示,不會揣測標書數目或投標者出價考慮,預計下星期公布招標結果,指出標書數目及投標者出價往往視乎種種因素,例如發展商或投標者如何評估用地吸引力及市場情況,以及本身企業情況及發展策略等。

政府表示,一直致力提供更多資助房屋、豐富房屋階梯,讓市民置業安居。手費政策。

【延伸閱讀】【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽 聚康山莊三房叫價790萬 實呎不用1.3萬【見下頁

點擊圖片放大
+11
+10

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒

開啟hket App，閱讀全文
招標 港股 聚康山莊 首次置業 香港經濟日報 香港 香港置地 國際集團 恒指走勢 發展商

上一篇文章

【大行報告】建銀：石油需求復甦 2024油價望85美元 首選中海油

下一篇文章

前稱Twitter X平台 取消用戶封鎖功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款