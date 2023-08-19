政府:不會揣測油柑頭首置地標書數目 或投標者出價考慮

荃灣油柑頭「港人首次置業」地今日（19日）中午截標,收到1份標書。



政府表示,不會揣測標書數目或投標者出價考慮,預計下星期公布招標結果,指出標書數目及投標者出價往往視乎種種因素,例如發展商或投標者如何評估用地吸引力及市場情況,以及本身企業情況及發展策略等。



政府表示,一直致力提供更多資助房屋、豐富房屋階梯,讓市民置業安居。手費政策。

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編輯：譚翠兒