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中國解禁團客出遊 可赴美日韓等78國旅遊

環球政經 12:13 2023/08/19

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中國10日宣布，即日起恢復赴日本、韓國、美國、澳洲等78國的出境團隊旅遊，預計將有大批中國團客出境旅遊。

中國文化和旅遊部分別於今年2月及3月兩批恢復出境團體旅遊共60個國家，包括泰國、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、法國、希臘、西班牙、義大利等國家都在名單內。

中國文旅部公布，即日起恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括中國旅客愛去的日本、韓國、澳洲、美國在這次終於開放，此外，名單上還有包含土耳其、印度、白俄羅斯、德國、捷克、立陶宛、挪威、墨西哥、祕魯等共計有78國，加上先前開放的名單，中國目前已開放陸客團前往全球138個國家旅遊。

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中國是新冠疫情爆發前，各國最大遊客來源國之一，此舉有望加速全球旅遊業復甦。其中，日本可能是受惠最多的國家之一，在疫情爆發前的2019年訪日旅客3188萬人次中，中國遊客總數為959萬人次，以近3成的比例位居首，總共消費金額達1.77兆日圓，佔入境遊客總支出的36.8%。

日本國家旅遊局（JNTO）的統計資料顯示，2023年上半年訪日外國人為1071萬2000人，恢復到疫情前的6成水平，但中國訪日遊客1至6月近59.4萬人，僅為疫情前的1成左右。

原因之一可能為之前中國雖然允許個人前往日本旅遊，但對於簽發個人旅遊簽證有相對嚴格的規定，比如收入門檻較高，而團體旅遊簽證的限制更寬鬆，也預期遊客將大幅增加。

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編輯：譚翠兒

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