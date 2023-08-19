取消「封鎖」功能 368.4亿用戶受影響

據鉅享（anue）報道，X公司 (前推特，Twitter) 取消一個長久以來的關鍵安全功能，再度引發爭議，X老闆馬斯克 (Elon Musk) 周五 （18日) 發布推文，稱X用戶將無法封鎖「不受歡迎的關注者」的評論，只能封鎖該關注者對自己的傳訊。

有X用戶在該推文下詢問「封鎖某人或使某人噤聲，這合理嗎？」，馬斯克回應稱「封鎖」功能將不再是「功能」。

【延伸閱讀】【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽 聚康山莊三房叫價790萬 實呎不用1.3萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

自去年，以440億美元收購推特以來，馬斯克徹底改革該公司，包括解聘許多員工、恢復先前冷凍的帳戶，近期還將該公司與平台更名為「X」。馬斯克目前尚未提供取消「封鎖」功能的理由和時間表，僅在後續回應稱該功能「沒有意義」，且「噤聲」功能仍然可用。

「封鎖」功能用以確保用戶的發文中不遭仇恨言論和騷擾言論入侵，也不會出現在其他人推文中，而「噤聲」功能只能防止用戶個人看到不想看的回應，無法阻止其他人看到該回應。

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒