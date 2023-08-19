▲ 【投資名宿】Jeremy Grantham警告經濟衰退即將來臨 美聯儲樂觀預期「幾乎肯定是錯誤」

投資名宿波士頓資產管理公司GMO聯合創始人Jeremy Grantham接受外電訪問時認為，美聯儲激進貨幣緊縮所造成的通縮效應，將導致經濟在今年稍後時間或2024年陷入衰退，又稱應投資者應該忽視比他更為樂觀的同行及美聯儲央行人員。

隨著強勁的勞動力市場及通脹在大幅加息的情況下消退，部分專家認為，美聯儲主席鮑威爾可以實現經濟軟著陸，就連美聯儲經濟學家也在7月透露，他們不再預測會出現「溫和衰退」 。

Grantham稱，美聯儲從未預測過經濟衰退，尤其是在伴隨著他們引以為豪的大泡沫之後的那些衰退。他表示，刺激泡沫形成時，美聯儲將高資產價格對經濟的有益影響歸功於自己，然而，當資產價格下跌產生通縮效應時，他們從未承認過自己的責任，但這種情況總是發生。

Grantham又警告，通脹預計可能永遠不會低於過去10年的平均水平（即低於2%平均通脹率）。他認為，市場重新進入通脹適度較高的時期，因此利率也適度較高，「事情很簡單：低利率推高資產價格；較高的利率會推低資產價格。」

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編輯：李哲毅