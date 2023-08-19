美日韓領袖設3方熱線 拜登重申會談非針對中國

美國總統拜登（Joe Biden）於周五（18日）在大衛營（Camp David），接待日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，並舉行3方會談，3國同意設立熱線直接溝通。拜登強調會議並非圍繞中國，但商討時不時提及中國。

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拜登會後感謝日韓領袖參與，讚揚兩人具備「政治勇氣」。他指岸田文雄及尹錫悅均理解世界如今面臨拐點，可能出現全新發展方向，需要相互合作﹑支持及帶領。

會後聲明宣布，3國元首建立全新「咨詢承諾」，全新3方熱線﹑年度軍事演習與情報分享機制，以及年度3邊峰會。不過，會議未有達成3方共同防衛協議。

聲明中亦指出，在地緣政治競爭加劇﹑氣候危機﹑俄烏戰爭與核戰威脅下，此時是3國政府及民眾加強會合作的大好時機。如今世界局勢需要真正盟友團結及合作，美日韓將決心協力提升自身國家人民﹑地區及全球安全與繁榮。

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拜登雖然指會議並不關於中國，但中方多次在會議中被提及。拜登特別表明，美日韓支持透過國際法律及和平手段解決南中國海紛爭，3國亦支持航行自由。

拜登承認會議內不斷提起中國，亦表達希望與中國國家主席習近平在今年秋天對話。他強調美日韓並非不關心中國潛在的經濟威脅及緊張局勢加劇，會議更聚焦在3國之間在各層面加強合作。

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責任編輯：吳漢培