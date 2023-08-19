【美股行情】10年債息高企4.25厘 道指一周跌2.2% 創3月以來最差

美股三大指數周五（18日）表現各異，道瓊斯指數收報34500點，上升25點或0.07%；標普500指數下跌0.01%，收報4369點；納斯達克指數下滑0.2%，收報13290點。

美國10年期國債孳息率在周四（17日）曾上升至2022年10月以來的最高水平。此上升趨勢是在美聯儲7月會議紀要公布後的一天，該紀要暗示由於通脹擔憂仍然存在，未來可能出現進一步的加息。然而，10年國債孳息率周五有所回落，下跌約5個基點至4.25厘。

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道指本周下跌了2.2%，是自3月份以來的最差表現。同時，標普500指數下跌了2.1%，連續第三個星期下滑，這樣的連續下滑情況自2月份以來沒有出現過。納指下跌了約2.6%，同樣連跌3周，是自去年12月以來的首次。

Global X ETFs高級投資組合策略師Michelle Cluver表示：「我覺得市場正在重新思考七月份的樂觀情緒，當時我們有著經濟軟著陸的憧憬。現在市場仍然看到經濟增長，但對於利率還需要上升多少還存在疑問，所以本月的焦點集中在較長期的孳息率上。」

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記者：李兆明