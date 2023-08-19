摩通：龍湖中期收入遜預期 盈利符預期

據aastocks報道，摩根大通發表報告指出，龍湖集團(00960）中期核心溢利按年增長0.6%符合預期，收入按年跌35%遜預期。由於毛利率緊縮情況超預期，開發物業EBIT按年跌62%，惟有關跌幅被以下因素抵銷，包括經常性收入EBIT按年增長25%；合資企業(蘇州項目)貢獻增加；銷售及行政費用按年跌15%；少數股東權益稀釋程度較小，由去年上半年的36%降至今年上半年的19%。資產負債表仍然穩健，儘管短期債務的現金覆蓋率降至1.27倍。



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該行認為，目前市場對龍湖全年盈利預測一致，意味著按年下跌1%。然而，由於去年合約銷售按年跌31%，因此該行料市場對其盈測或有更多下行空間。目前，該行料公司全年核心盈利按年跌7%，如毛利率差過預期，核心純利或進一步下滑。

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此外，該行指龍湖業績大致符合預期，因此料股價將更多受銷售和政策變化所推動，予「增持」評級，目標價23.5元。

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編輯：譚翠兒