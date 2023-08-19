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「親海駅I」周五截收近9000張票 超額約40倍

股樓投資 11:33 2023/08/19

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長實(01113)油塘新盤「親海駅I」將於本月20日(周日)推出219伙分層單位發售。市場消息指出,項目周五（18日）6時截票,並結束5天收票程序,共錄得近9000張票,超購約40倍。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

科技指數方面，成份股將剔除瑞聲科技(02018)，加入東方甄選(01797)，成份股數目維持30隻。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

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編輯：譚翠兒

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