「親海駅I」周五截收近9000張票 超額約40倍

長實(01113)油塘新盤「親海駅I」將於本月20日(周日)推出219伙分層單位發售。市場消息指出,項目周五（18日）6時截票,並結束5天收票程序,共錄得近9000張票,超購約40倍。

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科技指數方面，成份股將剔除瑞聲科技(02018)，加入東方甄選(01797)，成份股數目維持30隻。

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編輯：譚翠兒