▲ 【新股IPO】Arm據報上財年收入下跌1%、受累手機出貨量下滑 傳即將公開美招股文件

有外電引述消息人士指，日本軟行集團旗下正部署分拆的英國芯片設計公司ARM，最快下周一（21日）公開首次公開招股（IPO）文件 F-1 表（外國公司招股書），截至3月底財年收入下降1%至26.8億美元，而截至6月30日的季度銷售額下降2.5%，至6.75億美元，原因是受累全球智能手機出貨量下滑。

今年5 月軟銀曾稱，根據國際財務報告標準，Arm 年度收入增長 5.7%，消息人士補充說，Arm須根據美國會計準則，披露其最新財務數據。

另外，據報周五軟銀已從旗下願景基金手上收購其未直接擁有的 Arm 25% 的股份，交易對Arm估值為640億美元，此前軟銀計劃讓Arm以 600 億至 700 億美元的估值上市。

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編輯：李哲毅