香港交易所委任嚴玉瑜 為董事總經理兼上市科上市發行人監管主管

香港交易所（0388）周四（17日）宣布任命嚴玉瑜為董事總經理兼上市科上市發行人監管主管。

嚴玉瑜將於今年9月1日加入香港交易所，明年1月1日起擔任上市發行人監管主管的職務，接替在集團服務了27年並即將退休的簡嘉穎。在簡嘉穎於今年退休前，二人將緊密合作以確保交接順利。

【延伸閱讀】【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽 聚康山莊三房叫價790萬 實呎不用1.3萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

香港交易所上市主管伍潔鏇表示：「簡嘉穎在過去近30年一直是上市科非常重要的一員，她在最近17年負責領導上市發行人監管部，表現優異。她與團隊的工作提升了我們的市場和上市機制的質素，同時推動創新以提高上市監管工作的效率。我衷心感謝簡嘉穎為香港交易所作出的貢獻，並祝願她退休生活愉快。」

伍潔鏇續說：「我很高興歡迎嚴玉瑜加入香港交易所及上市科。嚴玉瑜擁有逾 30 年的金融市場經驗，為區內企業提供首次公開招股、融資和併購的諮詢服務。她亦曾擔任上市委員會成員及副主席，對我們的《上市規則》有深入的了解。我期待與她緊密合作，繼續提升香港作為國際上市平台的地位。」

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

在加入香港交易所前，嚴玉瑜曾在Rothschild & Co工作近28年，離職前為環球諮詢團隊的董事總經理，亦曾出任該行的董事、營運總監及合規主管等職務。

嚴玉瑜自2019年起出任證券及期貨事務監察委員會的諮詢委員會成員；亦於2015年至2021年間出任香港聯合交易所主板及GEM上市委員會成員，並曾擔任副主席一職。

嚴玉瑜擁有倫敦帝國學院數學及工商管理學學士學位，並獲特許金融分析師資格。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒