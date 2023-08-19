【虛擬貨幣】Bitcoin險守26000美元 一周跌11.3% 報道稱SpaceX減持加劇拋售

比特幣（Bitcoin）遭受持續下滑壓力，價格持續走低。根據Coin Metrics的數據，比特幣周五收報以26,038.41美元，下跌了約6%。一周計，比特幣跌了11.3%，是自去年11月以來表現最差的一周。

比特幣的下跌也拖累了整個加密貨幣市場。以太坊（Ether）和幣安幣（Binance coin）分别下跌約4%，而卡爾達諾ADA下跌了超過3%。瑞波幣（XRP）下滑了13%，而Solana代幣則跌7%。

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比特幣在過去的八個星期中已經有七個星期下跌，本周四（17日），據《華爾街日報》報導稱，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX去年和今年將其比特幣持有價值減值了3.73億美元，並出售了加密貨幣。

Vertex Protocol聯合創始人Darius Tabatabai表示：「這次的抛售行為似乎主要是由於SpaceX出售比特幣資產的消息引發的恐慌。目前還沒有證據表明這種情況發生了，夏季市場流動性薄弱導致價格大幅下跌，進而在衍生品市場引發連鎖清算，這進一步加劇了下跌，就像我們在恐慌性抛售時所見到的那樣。」

至目前為止，比特幣在第三季度下跌了14.25%，在8月份下跌了約10.69%。儘管近期價格走勢表現疲軟，但比特幣在2023年仍然上漲了約57%。

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記者：李兆明