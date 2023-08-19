【AI熱潮】加州監管機構調查涉及通用汽車 Cruise機器人出租車的事故

據路透社報道，加州汽車監管機構周五（18日）表示，目前正在調查最近發生的涉及通用汽車(GM.N)子公司Cruise，在舊金山運營的自動駕駛汽車的相關事件，並要求該公司下架一半的機器人出租車道路。

加州機動車輛管理局 (DMV) 發表聲明之前，周四（17日）晚間，一輛 Cruise 機器人出租車在舊金山與一輛緊急車輛相撞，這是涉及自動駕駛汽車的最新一起事故。

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在舊金山週四晚上10點之後，其中一輛Cruise汽車在綠燈亮時進入十字路口，並被一輛似乎正在前往緊急現場的緊急車輛撞到。周五Cruise在一份聲明中表示，該汽車確實識別出了碰撞風險，並啟動了製動操作，降低了速度，但最終無法避免碰撞。舊金山警察局在給路透社的一份聲明中表示，初步調查顯示，事故發生時一輛消防車在緊急情況下運行，前向紅燈和警報器響了。

舊金山警察局表示，自動駕駛汽車（AV）中的唯一乘客已被送往當地醫院，沒有生命危險。

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監管機構表示，已要求Cruise立即將其活躍車隊減少50%，直到調查完成並採取行動改善道路安全。更補充說，Cruise已同意削減 50%。

監管機構在一份聲明中表示，如果確定對公共安全構成不合理的風險，DMV保留在事實調查後暫停或撤銷測試和或部署許可的權利。

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編輯：譚翠兒