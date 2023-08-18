【恒生指數】碧桂園被剔出藍籌股 加入國藥控股

恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股將剔除碧桂園(02007)，加入國藥控股(01099)，成份股數目維持80隻。

恒生中國企業指數將剔除碧桂園服務控股(06098)，加入攜程集團(09961)，成份股數目維持50隻。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

科技指數方面，成份股將剔除瑞聲科技(02018)，加入東方甄選(01797)，成份股數目維持30隻。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

綜合指數方面，成份股剔除了東亞銀行(00023)、俄鋁(00486)、中駿集團(01966)等27家公司，並加入融創中國(01918)、中廣核礦業(01164)等22家公司，成份股數目由523隻減少至518隻。

上述所有變動將於9月4日(周一)起生效。

同場加映﹕【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒