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【高息股】太古傳洽購 印尼醫療集團少數股權

股樓投資 00:01 2023/08/19

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早前收購東南亞可口可樂業務的太古(00019) ，傳於當地再有投資動作。外電引述知情人士表示，太古正就收購印尼醫療保健集團PT Pertamina Bina Medika IHC的少數股權進行深入談判，交易對後者估值約4.5至6.5億美元，預計最快今年底達成協議。消息指，是次收購正好配售太古拓展新增長點之策略，集團投資目標是保健及可持續食品等。

【業績速報】冠君上半年物業收益淨額9.95億元 跌4.7% 可分派收入跌12.3%至6.17億元  詳情請看【下一頁

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
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PT Pertamina Bina Medika IHC 現時管理印尼36家醫院及172家診所，為當地國企員工提供服務。

另外花旗發表研究報告指 ，把太古目標價由81.5元上調2%至至83.5元，維持「買入」評級。花旗指出，太古上半年業績證明該股為本港經濟重啟其中一名主要受惠者，管理層預期下半年業務持續反彈，主要受國泰航空（00293）所推動。該行相信在現時市況波動下，股東似乎會對其出售美國太古可樂業務的反應正面。

【績優股】 順豐房託中期分派收入增7.1% 股價曾逆市升逾5%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

太古股份公司 A（00019） 港股

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