【高息股】太古傳洽購 印尼醫療集團少數股權

早前收購東南亞可口可樂業務的太古(00019) ，傳於當地再有投資動作。外電引述知情人士表示，太古正就收購印尼醫療保健集團PT Pertamina Bina Medika IHC的少數股權進行深入談判，交易對後者估值約4.5至6.5億美元，預計最快今年底達成協議。消息指，是次收購正好配售太古拓展新增長點之策略，集團投資目標是保健及可持續食品等。

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PT Pertamina Bina Medika IHC 現時管理印尼36家醫院及172家診所，為當地國企員工提供服務。

另外花旗發表研究報告指 ，把太古目標價由81.5元上調2%至至83.5元，維持「買入」評級。花旗指出，太古上半年業績證明該股為本港經濟重啟其中一名主要受惠者，管理層預期下半年業務持續反彈，主要受國泰航空（00293）所推動。該行相信在現時市況波動下，股東似乎會對其出售美國太古可樂業務的反應正面。

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