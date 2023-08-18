【國美493】國美零售發盈警　料上半年虧損增加約15%至25%

▲ 【國美493】國美零售盈警 料上半年虧損增加約15%至25%

國美零售 （00493） 發盈警，由於收入的大幅下降，以及未清償債務導致的逾期罰息和訴訟費用增多，預期上半年歸屬予母公司擁有者應佔虧損比較去年同期29.7億元（人民幣，下同）增加約15%至25%之間。

國美零售指，今年上半年集團受到逾期債務、未決訴訟和被凍結資金等因素影響，流動資金受限，業務運營規模出現重大下跌。集團預期今年上半年銷售收入較去年同期121.1億元相比下滑超過90%。

截至6月底，集團逾期計息銀行及其他借款共約為160億元。集團已與相關銀行及企業積極商討改變貸款條款或延長貸款期限以達成雙方同意的安排。

截至7月底，集團涉及的未決訴訟案件共計1,458宗，涉及金額共約112億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共約94億元。集團被凍結資金共約2億元。

相關文章：

【國美493】國美零售延遲刊發2022年業績、4月起停牌 核數師額外審核流動性問題須時

編輯：袁諾曦