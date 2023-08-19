  • 28°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】建銀：石油需求復甦 2024油價望85美元 首選中海油

股樓投資 13:22 2023/08/19

分享：

分享：

建銀國際發表報告，指全球原油需求每日在增加，6月更創歷史新高，而石油輸出國組織及盟友（OPEC+）致力於減產，預期2024年紐約原油價格將升至每桶85美元，並看好上游石油股，首選為中海油（00883）。

建銀預計，該行覆蓋的石油公司在第二季度將報告營收同比和環比下降，這是由於該時期原油價格的回調所致。然而，該行認為石油股股價已經反映了第二季度營收下滑的情況。

由於預期中期股息和具有吸引力的估值（2024年PE介乎5至7倍和PB介乎0.6-0.8倍），建銀相信香港上市的石油股，特別是中海油（00883）和中石油（00857）等上游生產商，將繼續跑贏大市。如果原油價格在下半年有較快的復甦，建銀認為中海油將受惠最多。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

點擊圖片放大
+4
+3

建銀表示，根據最新報告，國際能源署（IEA）估計，全球原油需求在6月達到了每日1.03億桶的歷史新高，並有望在7月再次達到峰。OPEC在最新月報中預計，2023年全球原油需求將增加每日224萬桶，其中70％來自中國。

儘管經濟環境疲軟，中國的石油行業仍然保持著良好的狀態。今年首七個月，原油進口同比增長12.5％，受惠於強勁的國內成品油生產（同比增長11％）以及成品油產品出口（同比增長46％）。美國的原油需求也很健康，受到不斷上升的煉油利潤和汽油庫存減少的影響。

OPEC+已採取措施確保全球石油市場的穩定，包括減產。7月份，OPEC+的石油產量下降了3％或每日80萬桶，其中沙特阿拉伯承諾減產每日100萬桶。沙特阿拉伯已將減產延長至9月或更後時間。

【延伸閱讀】【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

全球原油浮動存儲量已下降至不到10萬桶，自7月中旬以來下降13％，這是庫存減少的明確跡象。與此同時，美國截至8月4日的原油庫存下降7％，從2月底的年初高點下跌到4.46億百萬桶。與此同時，美國戰略石油儲備在此期間下降了6％，降至3.48億桶，接近歷史最低水平。

對於原油價格，建銀表示維持積極的展望，預計第三季度的油價可能超過市場預測共識。自7月以來，紐約及布蘭特原油期貨價格在過去一個半月平均為每桶78美元和82美元，超過了市場對第三季度紐約和布蘭特的預測。考慮到全球供應緊張的持續存在，建銀原油價格持積極展望，預計2024年紐約原油價格將同比增長8％，達到每桶85美元。

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 大行報告 沙特阿拉伯 石油輸出國組織 國際能源署 石油 港股

下一篇文章

中國解禁團客出遊 可赴美日韓等78國旅遊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款