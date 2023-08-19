【大行報告】建銀：石油需求復甦 2024油價望85美元 首選中海油

建銀國際發表報告，指全球原油需求每日在增加，6月更創歷史新高，而石油輸出國組織及盟友（OPEC+）致力於減產，預期2024年紐約原油價格將升至每桶85美元，並看好上游石油股，首選為中海油（00883）。

建銀預計，該行覆蓋的石油公司在第二季度將報告營收同比和環比下降，這是由於該時期原油價格的回調所致。然而，該行認為石油股股價已經反映了第二季度營收下滑的情況。

由於預期中期股息和具有吸引力的估值（2024年PE介乎5至7倍和PB介乎0.6-0.8倍），建銀相信香港上市的石油股，特別是中海油（00883）和中石油（00857）等上游生產商，將繼續跑贏大市。如果原油價格在下半年有較快的復甦，建銀認為中海油將受惠最多。

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建銀表示，根據最新報告，國際能源署（IEA）估計，全球原油需求在6月達到了每日1.03億桶的歷史新高，並有望在7月再次達到峰。OPEC在最新月報中預計，2023年全球原油需求將增加每日224萬桶，其中70％來自中國。

儘管經濟環境疲軟，中國的石油行業仍然保持著良好的狀態。今年首七個月，原油進口同比增長12.5％，受惠於強勁的國內成品油生產（同比增長11％）以及成品油產品出口（同比增長46％）。美國的原油需求也很健康，受到不斷上升的煉油利潤和汽油庫存減少的影響。

OPEC+已採取措施確保全球石油市場的穩定，包括減產。7月份，OPEC+的石油產量下降了3％或每日80萬桶，其中沙特阿拉伯承諾減產每日100萬桶。沙特阿拉伯已將減產延長至9月或更後時間。

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全球原油浮動存儲量已下降至不到10萬桶，自7月中旬以來下降13％，這是庫存減少的明確跡象。與此同時，美國截至8月4日的原油庫存下降7％，從2月底的年初高點下跌到4.46億百萬桶。與此同時，美國戰略石油儲備在此期間下降了6％，降至3.48億桶，接近歷史最低水平。

對於原油價格，建銀表示維持積極的展望，預計第三季度的油價可能超過市場預測共識。自7月以來，紐約及布蘭特原油期貨價格在過去一個半月平均為每桶78美元和82美元，超過了市場對第三季度紐約和布蘭特的預測。考慮到全球供應緊張的持續存在，建銀原油價格持積極展望，預計2024年紐約原油價格將同比增長8％，達到每桶85美元。

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記者：李兆明