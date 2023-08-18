  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股減費】滬深交易所減費3成　港交所：歡迎所有支持提升市場活動及流動性舉措

股市 21:08 2023/08/18

分享：

分享：

【A股減費】滬深交易所減費3成　港交所：歡迎所有支持提升市場活動及流動性舉措

中證監於周五收市後發布長逾6000字「活躍資本市場」措施，滬深交易所隨即宣布，於8月28日起下調A股交易經手費三成。港交所 （00388） 回應查詢時稱，歡迎所有支持提升市場活動及流動性的舉措，期待與各持份者繼續合作，共同增加香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力。

滬深交易所經手費將由現時的買賣雙方支付0.00487%降至0.00341%，而目前港交所向買賣雙方收取交易費0.00565%，較滬深交易所現時和調低後收費分別高16%和66%。

若撇除經紀行自行決定的佣金水平，目前買賣港股的交易費用約0.1385%，政府收取的股票印花稅佔比逾9成。

中證監聲明除了提及提升A股市場活動，也有提及將統籌提升A股和港股的活躍度，並支持多項互聯互通、企業赴境外上市舉動，詳見【下一頁】

目前港股和A股主要交易費用

市場股票印花稅其他主要費用合計
A股0.10%
（賣出方支付）		交易所經手費：0.00487%（8月28日起將降至0.00341%）
中證監證管費：0.002% 
中國結算過戶費：0.001% 		買方：
0.00787%
賣方：
0.10787%
港股0.13%
（買賣雙方各自支付）		證監會交易徵費：0.0027%
會財局交易徵費：0.00015%
交易所交易費：0.00565%		0.1385%
註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。
資料來源：港交所

相關文章：

【港交所388】任志剛據報是港交所下屆主席熱門　任志剛發言人：沒有評論

【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利　靠投資甚麼資產？

【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投　惟政府無意調低印花稅

A股 港股 香港交易所（00388） 印花稅 中國證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】29歲男心肌梗塞 醫生揭3高危習慣｜5厘定存10幾款任揀｜新民黨倡600萬首置樓印花稅100元

下一篇文章

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【HSBC滙豐】滙豐搶吸青少年客　11至17歲新客開戶送200元、存夠呢個金額享額外1％存息
【HSBC滙豐】滙豐搶吸青少年客　11至17歲新客開戶送200元、存夠呢個金額享額外1％存息
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款