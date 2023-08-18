▲ 【A股減費】滬深交易所減費3成 港交所：歡迎所有支持提升市場活動及流動性舉措

中證監於周五收市後發布長逾6000字「活躍資本市場」措施，滬深交易所隨即宣布，於8月28日起下調A股交易經手費三成。港交所 （00388） 回應查詢時稱，歡迎所有支持提升市場活動及流動性的舉措，期待與各持份者繼續合作，共同增加香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力。

滬深交易所經手費將由現時的買賣雙方支付0.00487%降至0.00341%，而目前港交所向買賣雙方收取交易費0.00565%，較滬深交易所現時和調低後收費分別高16%和66%。

若撇除經紀行自行決定的佣金水平，目前買賣港股的交易費用約0.1385%，政府收取的股票印花稅佔比逾9成。

中證監聲明除了提及提升A股市場活動，也有提及將統籌提升A股和港股的活躍度，並支持多項互聯互通、企業赴境外上市舉動，詳見【下一頁】

目前港股和A股主要交易費用

市場 股票印花稅 其他主要費用 合計 A股 0.10%

（賣出方支付） 交易所經手費：0.00487%（8月28日起將降至0.00341%）

中證監證管費：0.002%

中國結算過戶費：0.001% 買方：

0.00787%

賣方：

0.10787% 港股 0.13%

（買賣雙方各自支付） 證監會交易徵費：0.0027%

會財局交易徵費：0.00015%

交易所交易費：0.00565% 0.1385% 註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。

資料來源：港交所

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