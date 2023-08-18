hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【A股減費】滬深交易所減費3成 港交所：歡迎所有支持提升市場活動及流動性舉措
股市 21:08 2023/08/18
中證監於周五收市後發布長逾6000字「活躍資本市場」措施，滬深交易所隨即宣布，於8月28日起下調A股交易經手費三成。港交所 （00388） 回應查詢時稱，歡迎所有支持提升市場活動及流動性的舉措，期待與各持份者繼續合作，共同增加香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力。
滬深交易所經手費將由現時的買賣雙方支付0.00487%降至0.00341%，而目前港交所向買賣雙方收取交易費0.00565%，較滬深交易所現時和調低後收費分別高16%和66%。
若撇除經紀行自行決定的佣金水平，目前買賣港股的交易費用約0.1385%，政府收取的股票印花稅佔比逾9成。
中證監聲明除了提及提升A股市場活動，也有提及將統籌提升A股和港股的活躍度，並支持多項互聯互通、企業赴境外上市舉動，詳見【下一頁】
目前港股和A股主要交易費用
|市場
|股票印花稅
|其他主要費用
|合計
|A股
|0.10%
（賣出方支付）
|交易所經手費：0.00487%（8月28日起將降至0.00341%）
中證監證管費：0.002%
中國結算過戶費：0.001%
|買方：
0.00787%
賣方：
0.10787%
|港股
|0.13%
（買賣雙方各自支付）
|證監會交易徵費：0.0027%
會財局交易徵費：0.00015%
交易所交易費：0.00565%
|0.1385%
|註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。
資料來源：港交所
相關文章：
【港交所388】任志剛據報是港交所下屆主席熱門 任志剛發言人：沒有評論
【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利 靠投資甚麼資產？
【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投 惟政府無意調低印花稅
看文章 ・ 賺取 ET Points