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【大行點睇】施羅德：亞洲信貸市場強勁回報 看好汽車 旅遊 澳門博彩業

環球政經 10:51 2023/08/19

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施羅德投資（Schroders Investment）發表報告，指由2023年初至今，亞洲信貸市場錄得強勁回報，當中有許多利好因素驅使亞洲信貸成為具有吸引力的資產類別。

報告指，部份投資者對於2023年至今的中國經濟復甦進展感到失望。然而，並非所有希望都幻滅，有關當局承認了房地產業正面臨挑戰，但其正採取放寬限制措施，以確保房地產業有秩序地復甦。

與此同時，針對其他行業的支援措施已經出台，例如為地方政府而設的融資工具及新經濟領域的措施。施羅德認為，一些行業包括汽車、旅遊及澳門博彩業，將受惠於中國內地消費復甦及新經濟增長勢頭。這類企業已公佈強勁業績及持續恢復現金流，亦偏好高質量的發行人。

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投資級別信貸的表現優於高收益信貸，其中一個利好因素是息差收窄 (spread compression)，特別是在投資級別信貸方面。亞洲信貸在 2023 年期間為全球經濟增長貢獻約 70%，這為企業及銀行提供了更穩定的營商環境。

在更長的財務收緊狀況期間，擁有強勁資產負債表及良好流動性的高評級企業，似乎更大可能跑贏過度槓桿及可能難以再融資的高收益企業。 我們依然預期亞太區企業的業績將會出現不同程度的分化，當中預期印度及印尼企業會有良好表現。

亞洲仍有許多具吸引力的投資機會。施羅德表示，特別喜歡短期信貸，如以美元計算並能提供約6%的收益率，而且限期由一年至三年的高質量信貸。

當中，施羅德較看好金融及保險業，尤其是次級信貸市場。她們還看好具有強勁現金流的行業，包括公共事業及可持續基礎建設。南韓能提供一些良好的投資機會，其總收益率和信貸利差都具有吸引力，尤其是新發行的信貸。

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記者：李兆明

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