【鼓勵新世代】傳媒人轉戰社福界　藉說故事策劃活動　推動社創項目發展

在本港傳媒廣播界打滾逾20年，以及擁有超過10年企業管理層培訓經驗的蔡展煇（Steven），在2019年毅然轉戰社福界，與有「社企之父」之稱的魏華星合作，盼以說故事、策劃創新活動方式，推動社會企業創新與發展。

近年在培育年輕生力軍時，他坦言自己也要重新學習，放下「上司本能」，多接受及包容新世代的看法。

▲ 在傳媒廣播界打滾逾20年的蔡展煇（左），2019年轉戰社福界，與香港社會創投基金創辦人魏華星（右）合作，成立創效傳訊初創公司SONOVA。（梁偉榮攝）

蔡展煇接受本報訪問時分享，當日投身社福界的契機，緣於電台一次採訪，結識了由商界轉戰社企的魏華星，令他漸漸萌生轉換跑道的想法，盼為社會帶來更多正面影響。

回想剛開始時，他坦言對魏華星的理念存疑，只覺他口中「改變社會、改變世界」的說法過於理想化，對社企的營商概念也相對模糊。

放下「上司本能」 學習接受意見

然而，在其後的採訪中，魏華星由初期僅引述外國社企服務作例子，到後來具體在香港實行Green Monday、「要有光」等社企項目，使蔡展煇看到全貌，認同社企在本地社會的力量與可行性。

於是他逐漸在電台調到兼職位置，與SVhk（香港社會創投基金）合作策劃了不少活動，在當中亦學會了創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）、可持續性（Sustainability）等概念，最後更辭職，與魏華星一同成立了創效傳訊初創公司SONOVA。

從傳媒工作轉到社福界別後，蔡展煇直言，感覺在發展及心態上的差別不大，因為都是以「講故事」的形式去影響別人，惟傳遞的平台有所不同：

跳出了那300呎的錄音室，我的平台現在是整個社區。

至近年開始接觸愈來愈多新世代，加上面對社會環境及問題似乎每一日都有變化，令他也隨之反思，在培育及管理這批生力軍時，應該改變作風及心態。他指現時正努力放下「上司本能」，學習多接受意見及包容，同時鼓勵他們勇於「試錯」。

他認為，讓年輕人自由發揮及敢於表達意見，「走出傳統框架，碰撞出革新的想法和創意。」盡管計劃剛開始時未算完美，但嘗試過後就會找到新方向。

舉例，早前在香港寬頻人才CSI基金推行，鼓勵年輕人大膽嘗試破格創新想法的項目「404 Not F_und？」中，他笑言自己擔任的身份是「首席容錯官」（Chief Error Officer，CEO），並自嘲：「在人生已經歷許多錯誤，足以跟年輕一代分享。」背後目的是讓所有年輕人都可以在決策中表達意見，並且容許「試錯精神」，而非top-down（由上而下），決策只由高層單獨決定。

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創業須有明確方案 吸引投資者

他補充：

當中試錯並不是指鼓勵他們擁抱失敗，或是眼睜睜地看着他們失敗，而是讓他們小步試錯，錯中『複習』。

另對於想創業的年輕一代，資金絕對是其面對的一大問題，蔡展煇建議，年輕人應該先有一個明確、可行、且能針對社會問題的方案，才能吸引投資者。

他強調，要從「根源」和初心的角度出發，才能策劃出真正有意義的方案，要是只考慮「錢源」，那就會變得毫無方向。

AI推動社會變革 握時機棄舊迎新

投身職場多年，蔡展煇也對時代及職場的變遷有切身體會。他表示，自己常以AI發展作引子，強調靈活變陣的重要性。對於AI帶來的社會變革，他稱自己一直保持着「審慎地樂觀」，認為這種轉變是一個棄舊迎新的機會。

以企業為例，隨着科技及AI的發展，他認為舊有的工作方式已經不適用。

公司不應該一味追求工作時數及傳統工作模式，而是應該適應新環境和新一代的價值觀，為員工調整適合的工作方式。

例如嘗試採取4天工作制及在家工作（WFH）等；以及在當前人才荒現象，職場面臨變革之際，考慮聘請身兼數職的員工。

▲ 蔡展煇認為，企業宜適應新環境和新一代價值觀，為員工調整適合的工作方式。（法新社資料圖片）

調整工作方式 迎新一代價值觀

他認為，配合現今科技發展帶來更高效率的工作方式，才能吸引合適人才，以及讓員工「有真正的發揮」。

另針對社企發展，他與魏華星均直言，可能社企有一天都會消失。「在營商模式上注入全新的價值觀、新生態」，以及對人才定位也需要進行大規模調整。

因此在香港這個金融城市，相比起改變企業性質、讓它們變成社企，蔡展煇更主張：「把對社會作出貢獻這個意識形態，鑲嵌於企業營商考量中，才是更可行及更有影響力的做法。」例如對ESG（環境、社會和治理）議題，也可能更有成效。

教育宜添實用課程 訓練批判思考

談到AI應用會否減低人類自主思考能力，蔡展煇表示，要恰當應用AI並不容易，本身亦需要有提問能力，並視乎各人基礎。

學生擔任義工 想方法助社區

除了職場，他又指出，教育體系應該因應科技發展的快速變遷而進行調整，加入更實用的課程，例如學習AI、創業等，訓練新一代的批判性思考，以及應用科技能力，並提升學生自主學習能力。

在培養下一代自主學習能力以及對社會的同理心方面，蔡展煇建議，學校應設計更多讓學生們走進社會的活動，例如讓學生嘗試擔任義工，親自接觸有需要人士等，讓他們有更多主動思考、蒐集整理的機會，想方設法幫助這些社區。

記者：張寶燕

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