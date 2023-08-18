【綠色債券】陳浩濂：香港去年發行綠債總額排亞洲第一　引導國際資金進入大灣區綠色項目

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在澳門出席「粵港澳大灣區綠色金融聯盟2023年年會」，就如何進一步合作推動大灣區綠色金融發展與澳門、深圳及廣州等大灣區業界代表作交流和討論。

去年綠債發行總額排亞洲第一

他提到，根據國際資本市場協會的統計，去年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場的35%，排名亞洲第一。若包括貸款在內，2022年在香港發行的綠色和可持續債務總額較前一年增長超過40%，達到805億美元。

陳浩濂指，除傳統綠債以外，不同ESG產品亦在香港發展，全球首隻投資於亞洲地區的綠色債券ETF、亞洲首批綠色零售存款證，全球首隻以粵港澳大灣區為主題的綠色債券、以及首隻離岸A股 ESG ETF均在香港發行。截至2022年年底，共有177隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,420億美元。

2019年至今已發行近220億美元綠債

他又指出，自2019年，特區政府在「政府綠色債券計劃」下至今已成功發行接近220億美元等值政府綠色債券，以建立市場基準以及豐富綠色和可持續金融生態圈。當中今年6月亦發行了近60億美元等值的政府綠色債券，創亞洲區內同類債券發行金額的最高紀錄，當中人民幣債券的發行額佔150億人民幣，較今年1月發行時增加了5成，並首次增設10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇。

他續指，特區政府會按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的指導方向，繼續發揮綠色金融中心的功能，引導國際資金進入包括大灣區市場的優質綠色項目。

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編輯：葉志偉