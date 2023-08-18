【新股IPO】 內地建築承包商中深建業建設再度遞交上市申請

內地私營總承包建築企業中深建業建設近日再度遞交主板上市申請，並由滙富融資擔任獨家保薦人。該公司早於去年9月申請上市，惟到今年3月已告失效。





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根據中深建業初步招股文件顯示，公司主要從事建築工程、市政公用工程、地基基礎工程及專業承包建設業務，經營範圍從廣東，已拓展至河南、四川、福建、湖北、浙江及新疆。截至8月9日止，公司進行中項目數目為97個，期末積壓合約總額約18.78億元人民幣。







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今年上半年，中深建業錄得收益約4.96億元人民幣，按年增長33.3%，期內扭虧，錄得純利約1,078.7萬元人民幣，對比去年上半年錄得虧損約438.1萬元人民幣。首次公開發售集資所得，預期將用於為項目提供資金、收購機械及增聘人手等。

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記者：張以正