有盈退休：銀債回水買乜股?

香港小投資者，胸前永遠掛着個「勇」字， 兼且永遠有前仆後繼的精神。雖然多數揸到成手蝕本貨（散戶劣根性，賺少少走，輸多多死揸！ ），但仍日日夜夜想着接下來要買甚麼股。

【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？



小弟認識大量這類朋友，最近又不停問：「碌Sir，銀債回水，有閒錢，買甚麼好呢？」有此一問，當然是不想將資金做存期定款那麼沉悶啦！小弟並非神仙，怎會知道哪隻股會升。一切推測只基於常理分析，覺得有2隻股份可以留意。



非常典型否極泰來股

國泰航空（00293），翻身極快。當中港一通關，立即轉虧為盈，中期純利42.68億元，每股盈利61.5仙，相當不錯。管理層很樂觀，信心十足，因有足夠資金，年底先購回一半優先股，並預期明年再回購餘下的優先股。



其實，國泰仍未恢復正常運力，氣勢已經如此強勁，假若中短期內人力資源慢慢上軌道，應可預期業績將會一飛沖天。好消息公布後股價沒有大升，因不派息，留彈藥還債，令「好息之徒」大呼無癮，不打算吸納。其實，一切對國泰的股票分析，仍指向正面。有閒錢，可吸納。



賺錢能力過人實力股若要買地產股，一定是長實集團（01113）優先。簡單來說，管理能力及賺錢能力過人，單看最近在表演「人未動我先動」的散貨秘笈，已是技驚四座！



兼且，比較香港幾大地產商的財政實力，長實遠遠跑出，負債只是一成四，借貸能力潛質絕對優厚，應付利息支出能力也非常之強。



此外，若有留意股東及公司回購股份記錄的話，應知幾年前開始，李嘉誠李澤鉅兩父子，多次以基金名義及公司名義，不停回購股份。這種持久行動，當然有其原因！



記住，「超人」出貨你不要接，超人買東西你就要跟從，十之八九沒有錯 ！

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍



