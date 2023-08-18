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親海駅I截收近9000票　周日平均41組客爭一伙

股樓投資 20:39 2023/08/18

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長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I將於周日（20日）展開首輪銷售，今日下午6時截票。市場消息指，項目截至收近9,000票，即錄約40倍的超額認購，平均約41組客爭一伙。

發展商將於ALL IN盡推項目219伙標準單位應市，折實平均呎價為15,939元，折實售價由365.3萬元起。發展商將於銷售當日進行抽籤。

首輪銷售單位273至736平方呎，提供110伙一房、44伙兩房及65伙三房，以定價計算，總值逾19億元。以每種戶型的最高折扣價計算，折實價365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381至18,239元。

項目的銷售安排設有V組，對象為登記認購親海駅II之客人，除了可以在銷售當日的V組時段可以優先選購心儀單位，更可多享1%折扣優惠。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

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