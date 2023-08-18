親海駅I截收近9000票　周日平均41組客爭一伙

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I將於周日（20日）展開首輪銷售，今日下午6時截票。市場消息指，項目截至收近9,000票，即錄約40倍的超額認購，平均約41組客爭一伙。

發展商將於ALL IN盡推項目219伙標準單位應市，折實平均呎價為15,939元，折實售價由365.3萬元起。發展商將於銷售當日進行抽籤。

首輪銷售單位273至736平方呎，提供110伙一房、44伙兩房及65伙三房，以定價計算，總值逾19億元。以每種戶型的最高折扣價計算，折實價365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381至18,239元。

項目的銷售安排設有V組，對象為登記認購親海駅II之客人，除了可以在銷售當日的V組時段可以優先選購心儀單位，更可多享1%折扣優惠。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機