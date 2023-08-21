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【現金消費】英國新規定每三英里內必須有免費提款機

商業 13:00 2023/08/21

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英國發表新規定，銀行必須照顧到使用現金服務的國民，新政策規定銀行必須為居住在城市地區的人們的一英里範圍內，提供能免費取款和存款的自動櫃員機或面對面服務，在人煙較少的農村地區的最大距離則為三英里。

【訪日旅客】7月訪日旅客人數已恢復至疫前近8成水平

即使英國正朝向「無現金社會」發展，但政府仍致力保護英國各地的免費現金獲取服務，以保護的弱勢現金用戶。英國財政部經濟部長Andrew Griffith表示：「儘管數字支付的選擇愈來愈多而且便利，但現金仍發揮重要且持續的作用。我們正在法律上保護現金的獲取，並規定銀行必須提供免費提款服務及在合理距離內設置提取現金的設施。」

「人們不應該長途跋涉幾個小時，才能取出十塊錢來存入某人的生日賀卡，企業也不應該長途跋涉才能存入現金。」Andrew Griffith表示，新措施將使所有使用現金的人受益，特別是那些生活在農村地區的人、老年人和殘疾人。如果銀行未能為消費者和企業提供免費的現金提取服務將面臨罰款，如果因故而撤銷提取現金服務的話則必須提供替代服務，則應在關閉服務前就落實替代服務已經到位。

目前英國的線上支付數量在過去十年中從45%上升到85%，但英國有不少人擔心「無現金社會」會影響到一些弱勢人士，有人更擔心若處理現金的手續太繁瑣，會令零售商索性停止接受現金。資料顯示自2015年以來，由於使用量減少加上手機銀行普及，英國平均每月就有50多家銀行分行被關閉，英國的新政策正為避免鄉郊或貧困地區失去處理免費現金提存服務而設。

【環保網購】亞馬遜計劃「無盒子送貨」以降低成本並減少浪費

責任編輯：李智賢

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