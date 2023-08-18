▲ 【中海油883】中海油CEO：油價下半年或達80美元、65至75美元也可接受 全年派息不少於0.7港元

國際油價在高位徘徊，中海油 （00883） 首席執行官及總裁周心懷指，今年第二季內地經濟較首季差一些，故此季內原油需求增速按季放慢，但面對油組成員國減產，加上頁岩油鑽井下降，故油價前景存在很大的不確定性，集團對下半年油價持審慎樂觀態度，可能會達到80美元，但介乎65至75美元也是可接受的水平，重申「油價難以控制，集團專注降本增效，保持成本競爭力」。

海外項目對產量增幅有跳躍性作用

中海油上半年桶油主要成本再降7.1%至28.17美元，首席財務官謝尉志解釋，上半年實現油價下跌29.2%至73.57美元，令與油價相關的稅收減少約22%，產量上升也對成本有攤薄效應，加上人民幣回落，均是桶油成本下降原因。

集團上半年油氣淨產量增長8.9%，海外增幅較國內更高。周心懷稱，增加產量是近年核心工作，隨更多國內項目投產，國內產量增幅會提高，但基於海外項目規模一般較大，故對產量增幅有跳躍性作用，國內產量增幅則較平穩，未來海外產量主要來自圭亞那及巴西，國內則來自南海東區及渤海地區。

大股東H股持股比例高 回購或減流動性

中海油上半年削減中期息15.7%至0.59港元，謝尉志指，下半年油氣行業波動較大，不希望在分紅方面跟上半年有太大差距，故在分紅上留有餘力，而且目前中海油處於重要投資成長期，油氣產量平穩上升，但全年股息高於0.7港元及派息比率不低於40%的政策不變。

對於未來會否回購股份，謝尉志表示，集團現金流充裕，有能力進行回購，目前H股股價較A股低，若進行回購，理論上要在H股進行，但基於大股東在H股的持股比例逾60%，回購或令中海油在H股市場的流通性下降，強調集團關注分紅，也關注回購，故會評估各方情況，再作決策。

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記者：陳韻妍