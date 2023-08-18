▲ 【業績】中興半年純利按年增長19.9%至54.7億人幣 毛利率升至43.22%

中興通訊 （00763） 上半年純利按年增長19.9%至54.7億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的純利則增長31.8%至49.1億元。不派息。

期內營業收入增長1.5%至607億元，主要由運營商網絡營業收入帶動。按市場劃分，國內市場營業收入增長6.2%至431.1億元，佔營業收入約71%，國際市場則減少8.5%至175.9億元，佔營業收入約29%。

資本開支減16.3%至20.84億元

按業務劃分，期內運營商網絡營業收入增長5.4%至408.1億元，佔營業收入67.2%，主要由於固網產品、承載產品收入同比增長所致；政企業務營業收入減少12.37%，主要由於國內集成類項目及國際市場收入減少所致；消費者業務營業收入同比減少2.60%，主要由於國際手機產品收入減少所致。

中興上半年營業成本減少8.48%至344.69億元，資本開支20.84億元，按年減16.3%，主要用於購買設備資產、研發投入資本化及建設自用辦公樓等。

中興上半年整體毛利率按年上升6.18個百分點至43.22%，主要由於運營商網絡毛利率上升8.89個百分點至54.2%所致。

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編輯：陳韻妍