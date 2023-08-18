  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】中興半年純利按年增長19.9%至54.7億人幣　毛利率升至43.22%

股市 19:27 2023/08/18

分享：

分享：

【業績】中興半年純利按年增長19.9%至54.7億人幣　毛利率升至43.22%

中興通訊 （00763） 上半年純利按年增長19.9%至54.7億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的純利則增長31.8%至49.1億元。不派息。

期內營業收入增長1.5%至607億元，主要由運營商網絡營業收入帶動。按市場劃分，國內市場營業收入增長6.2%至431.1億元，佔營業收入約71%，國際市場則減少8.5%至175.9億元，佔營業收入約29%。

資本開支減16.3%至20.84億元

按業務劃分，期內運營商網絡營業收入增長5.4%至408.1億元，佔營業收入67.2%，主要由於固網產品、承載產品收入同比增長所致；政企業務營業收入減少12.37%，主要由於國內集成類項目及國際市場收入減少所致；消費者業務營業收入同比減少2.60%，主要由於國際手機產品收入減少所致。

中興上半年營業成本減少8.48%至344.69億元，資本開支20.84億元，按年減16.3%，主要用於購買設備資產、研發投入資本化及建設自用辦公樓等。

中興上半年整體毛利率按年上升6.18個百分點至43.22%，主要由於運營商網絡毛利率上升8.89個百分點至54.2%所致。

相關文章：【中興763】中興逆市反彈2%　富瑞：股價昨大跌受美國政治噪音影響、重申中興不在黑名單上

相關文章：【5G】歐盟：禁5G網絡使用華為中興設備屬合理決定　

編輯：陳韻妍

港股 派息 純利 中興通訊（00763）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜航運股】東方海外中期股息連特別息共86美仙　按年銳減86%　上半年收入跌59%

下一篇文章

【A股減費】滬深交易所8.28減經手費3成　中證監：關注減印花稅呼籲、統籌提升A股和港股活躍度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【HSBC滙豐】滙豐搶吸青少年客　11至17歲新客開戶送200元、存夠呢個金額享額外1％存息
【HSBC滙豐】滙豐搶吸青少年客　11至17歲新客開戶送200元、存夠呢個金額享額外1％存息
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款