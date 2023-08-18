【業績｜航運股】東方海外派息銳減86%至約6.7元、結束超高股息周期　半年收入跌59%

藍籌航運股東方海外 （00316） 公布，2023年上半年收入按年跌59%至45.4億美元，盈利按年跌80%至11.3億美元。東方海外宣派每股中期息連特別息共0.86美元，約相當於6.708港元，按年銳減86%，結束過去兩年超高股息周期。

過去兩年航運股受惠於運費大升，東方海外2021、22年度分別派發每股股息約60港元、82港元股息。

東方海外周五收市價為120.7港元。

東方海外：目前船隊滿載航行 未來數月表現難測

展望下半年，東方海外指，通脹和利率上調對消費支出的影響，以及經濟前景的不明朗為市場帶來風險。即使目前旗下船舶在主要長途航線上滿載航行，預計未來幾週亦將如此，但未來幾個月和幾年內船隊有效運力淨增長究竟幾何也難以預測。

截至6月底止半年，東方海外收入45.4億美元，按年跌58.9%；毛利9億美元，按年跌85.2%；經營溢利11.3億美元，按年跌80.3%；稅前溢利11.2億美元，按年跌80.4%。每股盈利1.71美元，按年跌80.1%。

地域分部方面，今年上半年亞洲收入30.7億美元，按年減少66.3%，歐洲收入8.9億美元，減少32.5%，北美洲收入4億美元，減少13.3%，澳洲收入1.8億美元，增加3.5%。

美國澳洲進口商採購更謹慎 集裝箱運輸需求降

公司在業務回顧提到，自去年年中至今年上半年，運價處於長期穩定的回調過程中，撰寫報告時，運價總體上與疫情前水平大致相若。從去年年中開始，直至整個報告期內，市場狀況發生重大改變先，現有堵塞點的擁堵狀況獲得緩解，有效運力得以釋放，而新出現並帶來實質影響的擁堵只偶爾發生。其次，一些主要進口經濟體的庫存水平上升，導致美國和澳洲等國的進口商在採購時採取更謹慎態度，從而減少了對集裝箱運輸的需求。

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編輯：胡學能