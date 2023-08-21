【訪日旅客】7月訪日旅客人數已恢復至疫前近8成水平

隨著全面通關，到日本旅遊的旅客人數亦已恢復至疫前8成水平。據日本國家旅遊局（JNTO）數據，7月日本的入境外國遊客232萬600人，是2022年7月的16倍人數。

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日本國家旅遊局在上周公佈了最新訪日遊客人數，2023年7月訪日遊客人數達232萬600人，環比增長11.9%，幾乎是2022年7月的16倍。這數字已回到了新冠疫情前近8成水平，2019年7月最高紀錄是299萬人，新數字是2019年7月的77.6%。今年6月時訪日遊客已是疫情後首次突破200萬人，回到疫情前的70%，7月人數繼續上升顯示訪日遊客正穩步回流，其中來自亞洲和歐洲的人數增加最為明顯。

若按國家或地區排行，韓國的旅客人數最多達62.6萬人，與2019年7月相比增長了11.6%。其次是台灣有42.2萬人(比2017年下跌8%)，中國遊客第三，人數為31.3萬人(比2017年下跌70.2%)。疫情前中國遊客約佔總數的三分之一，但目前只略高於10%。8月初中國宣佈取消赴日團體旅遊限制，或會推動日本8月以後入境旅遊業的復甦。

在訪日旅客恢復下，日本的零售和餐飲業也受惠，包括三越伊勢丹在內的四大百貨商場，7月的銷售額均比去年同期有所增長。大丸松坂屋百貨商場的免稅銷售額達到去年同期的4.2倍，高島屋百貨商場的免稅銷售額是去年同期的3.2倍。

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責任編輯：李智賢

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