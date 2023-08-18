【業績速報】冠君上半年物業收益淨額9.95億元 跌4.7% 可分派收入跌12.3%至6.17億元

冠君產業信託（02778）公布，截至今年6月底止，物業收益淨額9.95億元，按年下跌4.7%；可分派收入6.17億元，按年下跌12.3%；每基金單位分派0.0927元，下跌12.6%，主要受制於疫情期間簽訂的租約及期內利息支出增加所影響。

集團旗下三個商業物業，花園道三號於6月底止的出租率為82.2%，租金收益總額下跌9%至6.27億元；朗豪坊辦公樓租金收益減少3.9%至1.74億元，出租率保持在93.2%穩定水平。

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至於朗豪坊商場，旅客消費復蘇及本地消費增長令商場租戶的銷售額大幅上升66.3%，主要因為美妝類别有可觀增長。商場出租率回落至95%，主要由於租戶更替上的時間差距，但所有單位均已有租戶承租。期內商場的租金收益總額增長12.3%至3.66億元。

展望未來，集團表示由於去年下半年的基數較高，預料零售銷售經歷上半年的強勁反彈後，增長動力將於今年餘下時間稍為放緩。隨着旅客人數逐步增加，零售市場前景保持審慎樂觀。另一方面，中環寫字樓市場由於區內供應增加及環球經濟存不確定性，維持續租率及出租率仍然是首要工作。

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記者：李兆明