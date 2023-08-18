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【業績｜9868】小鵬汽車次季收入按年跌32%、ADR盤前跌7%　轉錄毛損涉G3i存貨減值

股市 18:50 2023/08/18

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【業績｜9868】小鵬汽車次季收入按年跌32%　轉錄毛損涉G3i存貨減值

小鵬汽車 （09868） 公布，第二季總收入按年跌32%、按季升26%至50.6億元（人民幣，下同），非公認會計原則淨虧損按年增8%、按季增21%至26.7億元。小鵬汽車季內轉錄毛損，毛利率為-3.9%，較首季1.7%、去年同期10.9%明顯轉差。

若單計汽車收入，小鵬第二季汽車毛利率為-8.6%，公司解釋主要受G3i的存貨減值及存貨採購承諾虧損影響，該項目對汽車毛利率產生了4.5個百分點的負面影響。除此以外，小鵬汽車期內銷售促銷增加、新能源汽車補貼屆滿都令毛利率表現轉差。

小鵬汽車美股（美：XPEV）盤前一度跌7%，最新跌幅仍達6.3%，暫報14.67美元。

小鵬汽車料第三季收入按年回升25%或以上

小鵬汽車最新預計，第三季汽車交付量將介乎39,000至41,000輛，按年增加約31.9%至38.7%。總收入將介乎85億至90億元，按年增加約24.6%至31.9%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬稱，6月正式上市的新車型G6，迅速成為最暢銷的車型之一，會善用G6的「扶搖架構」，推出更多車型。

小鵬汽車另外確認，委任吳佳銘為財務與會計副總裁，他在2022至23年擔任上汽通用五菱汽車股份有限公司副總裁兼首席財務官。

ET財智Talk
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記者：麥德銘

港股 美股 業績公布 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868）
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